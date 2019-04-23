Юрченко: Не мої проблеми, що голкіпер помилився і пропустив за комір

Півзахисник датського Вайле Владлен Юрченко прокоментував свій курйозний гол у ворота Орхуса.

"Чи спеціально я так забив? Звичайно, ні. Я просто віддавав м'яч супернику, воротар вийшов і м'яч залетів йому за комір. Така ситуація вийшла несподівана.

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Насправді нічого тут дивного не було: я віддавав м'яч, воротар вийшов і пропустив. Це не мої проблеми, що голкіпер помилився, "запустивши" собі за комір. Міг би вже хоч трохи прокинутися до того моменту.

Цей гол запам'ятався більше після того, як він опинився в сітці. Скажімо так, були інші неприємні моменти пов'язані з ним. Відразу ж почалися поштовхи з боку суперника, неприємні слова на мою адресу, а рефері не пред'явив нікому жодної картки ...

Цей епізод обговорювали досить довго, хвилини три, не менше. Навіть керівництво спустилося до поля і все разом вирішували, що робити. В результаті було прийнято рішення пропустити той гол. Справедливо? Є, як є", – поділився Юрченко в інтерв'ю Footboom.

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