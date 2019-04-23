Наші за кордоном. Шахов – творець чемпіонства, Юрченко в центрі скандалу, українці ведуть Реброва до золота

Минулий тиждень став дуже гарячим для українських легіонерів у європейських чемпіонатах. "Футбол 24" зібрав для Вас детальну інформацію про досягнення наших співвітчизників за кордоном.

Тиждень, що минув був багатим для наших земляків на голи, результативні передачі, вилучення і, на жаль, травми. Проте позитиву було більше – Шахов став чемпіоном Греції, Слован Сухоцького також достроково тріумфував у Словаччині, а Реброву з Петряком та Харатіним залишилося зробити півкроку для того, щоб виграти чемпіонат Угорщини. А ще наші легіонери забивали у Данії, Естонії, Білорусі, Швеції та Казахстані. Проте це далеко не всі яскраві події насиченого тижня.

Англія

Олександр Зінченко повернувся, а Манчестер Сіті переміг! Третє протистояння за 12 днів з Тотенхемом завершилося мінімальною перемогою господарів (1:0). Українець відіграв весь поєдинок.

Зінченко проти Тоттенхема: непоганий камбек після травми, суперечливі оцінки англійських ЗМІ та хороші слова фанів

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Андрій Ярмоленко (Вест Хем) – 9 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 459 хвилин

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) – 10 матчів, 793 хвилини

Іспанія

Андрій Лунін вже традиційно опинився у заміні Леганеса.

Роман Зозуля провів 90 хвилин у перестрілці Альбасете та Лас-Пальмаса (4:2). Команди забивали з шаленою "купністю", однак українець результативними діями не відзначився (хоча міг, коли виходив віч-на-віч з голкіпером). Альбасете продовжує ділити другу сходинку Сегунди з Гранадою.

Альбасете у феєричному матчі перестріляв Лас-Пальмас – Зозуля втратив супершанс, а фанати відзначили його статус

Малага без Євгена Селезньова розгромила Алькоркон (4:1). Нападник не потрапив у заявку на матч. Густаво Бланко-Лещук записав до активу гольову передачу.

Така ж проблема в Ореста Лебеденка, який ще не потрапляв у заявку Луго.

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Андрій Лунін (Леганес) – 3 матчі, 1 пропущений гол, 184 хвилини

Василь Кравець (Леганес) – 4 матчі, 2 ж.к., 335 хвилин

Роман Зозуля (Альбасете) – 30 матчів, 8 голів, 7 ж.к., 2 ч.к., 2567 хвилин

Євген Селезньов (Малага) – 11 матчів, 347 хвилин

Орест Лебеденко (Луго)

Німеччина

Євгена Коноплянки вкотре не було у заявці Шальке, який був знищений Хоффенхаймом (2:5).

Повернувся у гру Борис Тащи. Востаннє українець на поле виходив ще у листопаді. Ще до 70-ї хвилини Дуйсбург вдома "горів" Зандхаузену 0:2, однак матч завершився внічию (2:2). Тащи вступив у гру на 72-й хвилині. Дуйсбург продовжує перебувати на дні Другої Бундесліги, відстаючи від рятівного місця на 7 очок.

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Євген Коноплянка (Шальке) – 12 матчів, 1 гол, 1 ч.к., 643 хвилини

Борис Тащи (Дуйсбург) – 15 матчів,1 гол, 3 ж.к., 1007 хвилин

Ігор Березовський (Дармштадт)

Бельгія

Генк переміг Стандард (3:1), а Руслан Маліновський вийшов у старті та відіграв 86 хвилин. Українець віддав розкішний гольовий пас і допоміг своїй команді ще на крок наблизитися до чемпіонства.

Пас Руслана на 02:15

Гент розписав нічию з Андерлехтом (0:0). Роман Яремчук був замінений у компенсований час, а Роман Безус вийшов на заміну на 62-й хвилині. Наприкінці зустрічі м’яч після удару Безуса влучив у штангу. Вперше за довгий період часу повернувся у заявку Гента Ігор Пластун.

Андрій Бацула зіграв 5 хвилин у матчі з Серкль-Брюгге, в якому його Кортрейк переміг (2:1).

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Ігор Пластун (Гент) – 16 матчів,1 ч.к., 1381 хвилина

Роман Безус (Гент) – 11 матчів, 4 ж.к., 335 хвилин

Роман Яремчук (Гент) – 33 матчі, 8 голів, 7 ж.к., 2501 хвилина

Євген Макаренко (Андерлехт) – 15 матчів, 5 ж.к., 1234 хвилини

Руслан Маліновський (Генк) – 33 матчі, 12 голів, 8 ж.к., 1 ч.к., 2674 хвилини

Єгор Назарина (Антверпен) – 9 матчів, 1 ж.к., 546 хвилин

Андрій Бацула (Кортрейк) – 12 матчів, 2 ж.к., 678 хвилин

Туреччина

Кайсеріспор поступився Галатасараю (1:3), проте рахунок в зустрічі відкрив наш Артем Кравець. Нападник та його земляк Олександр Кучер провели на полі по 90 хвилин.

Слід додати, що Кравець у цьому сезоні забив 4 голи – серед команд, що постраждали від українця є три гранди: Фенербахче, Бешикташ та Галатасарай.

Євген Опанасенко та Микола Морозюк минулий тур провели на лаві запасних.

Заключний матч всієї нашої рубрики відбувся в понеділок ввечері – Сівасспор приймав Бешикташ. Дуель фаворита і середняка була цікавою ще й тому, що зійшлися два екс-динамівці Домагой Віда та Сергій Рибалка. Саме Віда відкрив рахунок у середині першого тайму, проте під завісу першої половини Рибалка видав ефектну передачу на Фуссені Діабате, яка стала гольовою.

Рибалка зробив асист, але не врятував Сівасспор від поразки з Бешикташем – Віда знову забив

Рибалка пішов з поля на 84-й хвилині, а вже за мить Бешикташ вирвав перемогу – 2:1.

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Сергій Рибалка (Сівасспор) – 23 матчі, 2 голи, 2ж.к., 1639 хвилин

Євген Опанасенко (Коньяспор) – 9 матчів, 597 хвилин

Артем Кравець (Кайсеріспор) – 18 матчів, 4 голи, 2 ж.к., 914 хвилин

Олександр Кучер (Кайсеріспор) – 17 матчів, 5 ж.к., 929 хвилин

Микола Морозюк (Різеспор)– 9 матчів, 1 ж.к., 1 ч.к., 695 хвилин

Олександр Гладкий (Адана Демірспор) – 9 матчів, 4 голи, 1 ж.к., 480 хвилин

Дмитро Коркішко (Хатайспор) – 19 матчів, 2 голи, 3ж.к., 544 хвилини

Греція

Євген Шахов – чемпіон Греції! Українець відіграв ключову роль в двобої з Левадіакосом (5:0) – за тур до фінішу чемпіонату команда із Салонік стала недосяжною для Олімпіакоса. Саме Шахов відкрив рахунок в зустрічі вже на 3-й хвилині. Гравці суперника сигналізували про офсайд, однак суддівська бригада вирішила інакше.

На рахунку Євгена і четвертий гол у матчі – українець вдало зіграв під час стандарту.

Лише чотири партнери забили в чемпіонаті більше за Шахова - в його активі 4 голи. Варто зауважити, що протягом останнього періоду часу українець відвоював місце у стартовому складі новоспеченого чемпіона. На жаль, не скажеш цього про Євгена Хачеріді. Як би там не було, ПАОК 34 роки чекав на цю подію. Більше того, команда у цьому чемпіонаті ще не програвала.

До речі, у минулому сезоні один українець вже завойовував золоті медалі у Греції – Дмитро Чигринський тріумфував у складі АЕК.

Для Салонік це надзвичайна подія – місто гуляло усю ніч.

Просто погляньте на це!

Слід додати, що у минулому сезоні Шахов виграв Кубок Греції, а вже у четвер ПАОК має всі шанси на вихід у фінал цьогорічного розіграшу Кубку. To be continued.

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Євген Хачеріді (ПАОК) – 3 матчі, 2 ж.к., 185 хвилин

Євген Шахов (ПАОК) – 20 матчів, 4 голи, 6 ж.к., 1496 хвилин

Дмитро Чигринський (АЕК) – 14 матчів, 1215 хвилин

Владислав Наумець (Яніна) – 3 матчі, 34 хвилини

Данія

Владлен Юрченко та Сергій Гринь провели на тижні по два поєдинки у складі Вайле. Спочатку їхня команда розійшлася миром з Хорсенсом (0:0), а потім поступилася Орхусу (2:4). В першій зустрічі Гринь відіграв 65 хвилин, а Юрченко – 81.

У неділю обидва грали без замін, втім не допомогли Вайле тріумфувати у трилері з Орхусом. Все розпочалося з вилучення у складі господарів вже в середині першого тайму. Через кілька хвилин трапився нереальний курйоз. Навіть, якщо ви багато років цікавитеся футболом, то могли ніколи раніше не бачити такого. Владлен Юрченко повертав м’яч супернику в межах "фейр-плей", проте перестарався.

Голи Владлена на 00:45 та 01:55, нереалізований пенальті на 04:35

Далі була штовханина (Юрченка навіть завалили на газон) і дзеркальний "фейр-плей" від Вайле – команда українців дозволила супернику відновити паритет. Під завісу тайму Юрченко знову забив – цього разу йому вдався класний удар зі штрафного – 2:1. Однак Орхус до завершення подинку вразив ворота суперника ще тричі (один з голів знову виявився курйозним – штрафний було розіграно без свистка), а на 7-й компенсованій хвилині (суддя додав 9 хвилин) все той же Юрченко не реалізував пенальті. Ох і насичений матч для Владлена…

Незважаючи на гольові серії Юрія Яковенка, тренерський штаб Есб’єрга вирішив залишити українця на лаві запасних. У четвер команда Яковенка тріумфувала у протистоянні з Брондбю (1:0). Юрій з’явився на полі на 67-й хвилині, коли єдиний гол в матчі вже було забито.

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Юрій Яковенко (Есб’єрг) – 22 матчі, 5 голів, 6ж.к., 798 хвилин

Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт (Вайле) – 10 матчів, 3 ж.к., 673 хвилини

Владлен Юрченко (Вайле) – 15 матчів, 2 голи, 1 ж.к., 868 хвилин

Сергій Гринь (Вайле) – 6 матчів, 2 голи, 1 ж.к., 406 хвилин

Артем Довбик (Мідтьюланд) – 2 матчі, 1 ж.к., 89 хвилин

Фінляндія

Двічі за кілька днів зіграв свої матчі Сейняйокі Дениса Олійника. Спочатку команда українця зіграла внічию з ГІК (0:0), а Денис відіграв весь матч, проте цього разу не забив, відзначившись жовтою карткою.

В понеділок Олійник відіграв 90 хвилин, знову отримав попередження, а його команда програла Ільвесу (0:1) в битві з двома вилученнями партнерів українця.

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Денис Олійник (Сейняйокі) – 4 матчі, 2 голи, 1 ж.к., 360 хвилин

Швеція

Хаммарбю здолав АФК Ескільстуна (3:1), а Іван Бобко відіграв 83 хвилини та відзначився забитим голом. На той момент його команда вже тричі пропустила. Варто зауважити, що кількома хвилинами раніше українець втратив чудову нагоду відзначитися, коли пробив з близької відстані вище воріт.

Гол Івана на 07:25

Ігор Левченко спостерігав за грою з лави запасних.

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Іван Бобко (АФК Ескільстуна) – 2 матчі,1 гол, 121 хвилина

Ігор Левченко (АФК Ескільстуна) – 1 матч, 1 пропущений гол, 90 хвилин

Чехія

Едуард Соболь провів 90 хвилин у двобої з Богеміансом (0:1). Єдиний результативний удар прийшов з флангу українця, хоча вини Соболя у пропущеному голі немає.

Слован Тараса Качараби у драматичному матчі здолав Словацко (3:2). Переможний гол було забито з пенальті в компенсований час. Українець провів на полі весь поєдинок.

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Тарас Качараба (Слован) – 25 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 2156 хвилин

Едуард Соболь (Яблонець) – 15 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 1070 хвилин

Сербія

Раднічки Тараса Бондаренка перемогли у дуже важливому поєдинку з Партизаном (3:1). Українець відіграв весь матч і допоміг своїй команді, яка веде боротьбу за чемпіонство.

Кількома днями раніше, у середу, Раднічки поступилися Партизану в півфіналі Кубка Сербії (0:1). Бондаренко провів на полі усі 90 хвилин. У середині травня відбудеться матч-відповідь.

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Тарас Бондаренко (Раднічки) – 27 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 2308 хвилин

Польща

Легія забила єдиний гол в матчі з Краковією з пенальті на 5-й компенсованій хвилині! Відразу за мить у гру вступив Олексій Дитятьєв – занадто пізно.

Володимир Костевич та його Лех також провели особливу гру. Спочатку познанці вигравали у Ягеллонії 2:0, а після перерви вже поступалися 2:3. Врешті-решт, від поразки вдалося врятуватися – 3:3. Українець взяв участь в одній з гольових атак. Щоправда, в тому епізоді з м’ячем зустрілися практично всі польові гравці Леха.

Антон Каніболоцький не потрапив у заявку на понеділковий матч Медзі – у воротах команди з Легниці дебютував росіянин Сослан Джанаєв. Медзь зіграла внічию 2:2 із Заглембє (Соновець).

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Олексій Дитятьєв (Краковія) – 26 матчів, 1 гол, 6ж.к., 2170 хвилин

Антон Каніболоцький (Медзь) – 20 матчів, 30 пропущених голів, 1800 хвилин

Володимир Костевич (Лех) – 21 матч, 1 гол,1742 хвилини

Угорщина

Ференцварош Сергія Реброва за 4 тури до фінішу збільшив відставання від Відеотона до 11 очок. В очному протистоянні з конкурентом за золото ключову роль відіграли наші Ігор Харатін та Іван Петряк, які допомогли "Фраді" тріумфувати 4:1. Все почалося з гольової передачі Петряка.

Після перерви справу продовжив Харатін, який відзначився першим забитим голом за Ференцварош.

До третього результативного удару також долучився українець – Петряк заробив дуже небезпечний штрафний удар, що завершився взяттям воріт.

Дебрецен Олександра Надя переміг Халадаш (2:1) Юрія Габовди та Олега Голодюка. Перші двоє провели по 90 хвилин, а Голодюк пішов з поля на 57-й хвилині при рахунку 0:1. Єдиний гол Халадаш забив після того, як Габовда швидко розіграв штрафний і фактично віддав гольову передачу на партнера. Традиційно надійний Надь у цьому епізоді зіграв не найкращим чином.

Мезакьовешд на виїзді програв Академії Пушкаша (0:1). Михайло Месхі за 90 хвилин отримав жовту картку, а Шандор Вайда вступив у гру відразу після перерви і створив чи не найнебезпечніший момент для гостей.

Антон Кравченко, Богдан Мельник, Роман Карасюк та Павло Лук’янчук посприяли перемозі Кішварди над МТК (1:0). У протилежній команді весь матч відіграв Євген Селін. З лави запасних за грою спостерігали Артем Кичак та Віктор Гей.

Дьошдьор переміг Пакш (1:0), Сергій Шестаков відіграв весь матч і взяв участь у зародку переможної гольової атаки.

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Сергій Ребров (Ференцварош) – 24 матчі: 17 перемог, 3 нічиїх, 4 поразки

Олександр Надь (Дебрецен) – 27 матчів, 29 пропущених голів, 4ж.к., 2430 хвилин

Артем Кичак (МТК) – 25 матчів, 40 пропущених голів, 2 ж.к., 2250 хвилин

Євген Селін (МТК) – 25 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 2045 хвилин

Іван Петряк (Ференцварош) – 27 матчів, 6 голів, 5 ж.к., 2269 хвилин

Ігор Харатін (Ференцварош) – 10 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 806 хвилин

Сергій Шестаков (Дьошдьор) – 27 матчів, 2 ж.к., 2281 хвилина

Михайло Месхі (Мезакьовешд) – 22 матчі, 7 ж.к., 1507 хвилин

Юрій Габовда (Халадаш) – 26 матчів, 1 гол, 6 ж.к., 2295 хвилин

Олег Голодюк (Халадаш) – 6 матчів, 1 гол, 3ж.к., 475 хвилин

Роман Карасюк (Кішварда) – 26 матчів, 2 ж.к., 1688 хвилин

Віктор Гей (Кішварда) – 5 матчів, 294 хвилини

Богдан Мельник (Кішварда) – 20 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 1477 хвилин

Антон Кравченко (Кішварда) – 10 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 891 хвилина

Шандор Вайда (Мезакьовешд) – 26 матчів, 5 голів, 1 ж.к., 1632 хвилин

Павло Лук’янчук (Кішварда) – 12 матчів, 1 гол, 3ж.к. 1 ч.к., 946 хвилин

Андрій Черепко (Кішварда)

Північна Македонія

Євген Новак відіграв 90 хвилин і допоміг Вардару здолати Ренову (2:0).

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Євген Новак (Вардар) – 24 матчі, 2 голи, 4 ж.к., 2160 хвилин

Кіпр

Євген Павлов вийшов відразу по перерві в матчі Докса-Пафос. На той момент його команда поступалася 1:2. У другій половині гри Докса та Пафос обмінялися забитими голами. Павлов взяв пасивну участь в гольовому епізоді – він заважав голкіперу зреагувати на дальній удар. В останній момент Євген пригнувся і м’яч опинився у сітці воріт.

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Євген Павлов (Докса Катокопіас) – 24 матчі, 3 голи, 5ж.к., 929 хвилин

Ярослав Мартинюк (Ерміс) – 23 матчі, 2 голи, 6 ж.к., 2028 хвилин

Хорватія

Олександр Сваток допоміг Хайдуку розтрощити Рієку (4:0), основного конкурента в боротьбі за срібні медалі. Українець відіграв усі 90 хвилин і отримав жовту картку. Олександр був дуже близьким до забитого голу, втім при рахунку 1:0 з кількох метрів пробив головою вище воріт.

Ще один претендент на другу сходинку Осієк поступився Істрі (0:1) без нашого Дмитра Льопи, який опинився поза заявкою.

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Дмитро Льопа (Осієк) – 11 матчів, 2ж.к., 346 хвилин

Олександр Сваток (Хайдук) – 6 матчів, 2 ж.к., 1 ч.к., 535 хвилин

Словаччина

Юрій Захарків та Данило Бескоровайний не врятували Земплін від поразки у грі з ДАК (0:2). Обидва провели на полі по 90 хвилин, а на лаві запасних переможців спостерігав за поєдинком Станіслав Біленький

Всю гру за Слован провів Артем Сухоцький – його Слован переміг Ружомберок (3:2). Слован, як і ще чотири європейські команди (в тому числі, ПАОК Шахова), не програвав у внутрішній першості в цьому сезоні, і за 5 турів до завершення чемпіонату здобув золоті медалі.

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Артем Сухоцький (Слован) – 22 матчі, 1 гол, 2 ж.к., 1963 хвилини

Данило Бескоровайний (Земплін) – 20 матчів, 5ж.к., 1731 хвилина

Юрій Захарків (Земплін) – 4 матчі, 1 гол, 242 хвилини

Максим Третьяков (ДАК 1904) – 17 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 857 хвилин

Станіслав Біленький (ДАК 1904) – 6 матчів, 25 хвилин

Владислав Хомутов (Злате Моравце) – 3 матчі, 118 хвилин

Казахстан

Андрій Ткачук та Сергій Загинайлов відіграли весь матч за Атирау проти Окжетпеса (1:2). Ткачук взяв участь у гольовій атаці господарів – його пас сміливо можна називати шедевральним.

У битві лідерів Астана Романа Григорчука на виїзді перемогла Кайрат (1:0) з Адерінсолою Есеолою, який відіграв 71 хвилину.

Кирило Ковальчук провів на полі 17 хвилин у матчі Кайсар-Ордабаси (0:0).

Карагандинський Шахтар з Артемом Барановським та Євгеном Ткачуком переміг Тараз (2:1). Приємно, що відкрив рахунок у поєдинку Барановський. Обидва українці відіграли по 90 хвилин, а Ткачук отримав жовту картку.

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Роман Григорчук (Астана) – 7 матчів: 6 перемог, 1 нічия

АдерінсолаЕсеола (Кайрат) – 4 матчі, 3 голи, 1 ж.к.,341 хвилина

Кирило Ковальчук (Ордабаси) – 5 матчів, 157 хвилин

Дмитро Непогодов (Ордабаси) – 4 матчі, 360 хвилин

Руслан Степанюк (Жетису) – 4 матчі, 289 хвилин

Різван Аблітаров (Атирау) – 6матчів, 1 ч.к., 517 хвилин

Андрій Ткачук (Атирау) – 7 матчів, 2ж.к., 513 хвилин

Сергій Загинайлов (Атирау) – 4 матчі, 216 хвилин

Євген Ткачук (Шахтар Караганда) – 6матчів, 1 гол, 1 ж.к., 540 хвилин

Артем Барановський (Шахтар Караганда) – 6 матчів,1 гол, 1 ж.к., 540 хвилин

Білорусь

Славія програла БАТЕ (1:2), а рахунок в матчі на 3-й хвилині відкрив Максим Слюсар, який реалізував пенальті. За господарів також 61 хвилину відіграв Редван Мемешев та всю гру відбігав Юрій Пантя.

Богдан Мишенко знову провів класний матч за Торпедо-БелАЗ. Цього разу його команда розгромила Городею (3:0). Українець взяв участь у першій гольовій атаці, а також записав до свого активу гольовий пас під час другого взяття воріт.

Пас Богдана на 02:45

ФК Мінськ зіграв внічию з Дніпром (0:0). Олександр Васильєв у складі господарів відіграв 90 хвилин.

Неман переміг Вітебськ (1:0), за гостей весь матч відіграв Артем Старгородський, а на заключні 12 хвилин вийшов Олег Карамушка.

В мінському дербі Торпедо поступилося Динамо (0:1), а наші Олександр Батищев та Дмитро Білоног провели на полі від дзвінка до дзвінка. Екс-партнер Білонога по Зірці Олексій Збунь вступив у гру на 82-й хвилині.

Динамо-Брест зіграв внічию з Енергетиком (1:1). Артем Мілевський провів на полі весь поєдинок, а Олексій Хобленко лише заключні 9 хвилин.

Солігорський Шахтар залишається єдиною командою, яка ще не втрачала очок у цьому сезоні. Прикро тільки, що наші Василь Прийма та Микита Татарков з’явилися на полі у грі з Гомелем лише на останній хвилині. За господарів зіграли по 90 хвилин Євген Смірнов, Бадрі Акубардія та Віталій Квашук.

Артем Дудік відкрив рахунок в матчі з Іслоччю, проте це не допомогло його команді перемогти – 1:3 і залишити останню сходинку ліги. Весь матч за Слуцьк провів Олексій Курилов.

Гол Артема на 02:15

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Олександр Нойок (Динамо Брест) – 1 матч, 33 хвилини

Олексій Хобленко (Динамо Брест) – 3 матчі, 21 хвилина

Артем Мілевський (Динамо Брест) – 4 матчі, 1 ж.к., 278 хвилин

Євген Зубейко(Мінськ) – 3 матчі, 266 хвилин

Олександр Васильєв(Мінськ) – 4 матчі, 360 хвилин

Владислав Насібулін (Мінськ)

Олег Карамушка (Вітебськ) – 1 матч, 12 хвилин

Максим Фещук (Вітебськ) – 2 матчі, 1 ж.к., 154 хвилини

Артем Старгородський(Вітебськ) – 4 матчі, 1 гол, 300 хвилин

Василь Прийма (Шахтар) – 1 матч, 1 хвилина

Микита Татарков (Шахтар) – 3 матчі, 45 хвилин

Олександр Батищев (Торпедо) – 4 матчі, 360 хвилин

Олексій Збунь (Торпедо) – 4 матчі, 21 хвилина

Артем Дудік (Слуцьк) – 4 матчі, 1 гол, 360 хвилин

Юрій Тетеренко (Слуцьк) – 3 матчі, 263 хвилини

Олексій Курилов (Слуцьк) – 2 матчі, 180 хвилин

Євген Смірнов (Гомель) – 4 матчі, 1 ж.к., 360 хвилин

Бадрі Акубардія (Гомель) – 3 матчі, 241 хвилина

Віталій Квашук (Гомель) – 4 матчі, 5 голів, 360 хвилин

Дмитро Терещенко (Гомель) – 3 матчі, 120 хвилин

Богдан Мишенко (Торпедо-БелАЗ) – 4 матчі, 1 гол, 237 хвилин

Дмитро Юсов (Торпедо-БелАЗ) – 1 матч, 7 хвилин

Юрій Пантя (Славія) – 4 матчі, 360 хвилин

Редван Мемешев (Славія) – 4 матчі, 1 гол, 275 хвилин

Ігор Воронков (Славія) – 3 матчі, 259 хвилин

Максим Слюсар (Славія) – 4 матчі, 2 голи, 311 хвилин

Дмитро Білоног (Динамо Мн) – 2 матчі, 180 хвилин

Молдова

На жаль, важкої травми зазнав Андрій Блізніченко і вже був прооперований. Талановитий екс-футболіст Дніпра не допоможе Шерифу протягом найближчих місяців. За його відсутності тираспольці перемогли Кодру (2:1), у складі якої весь поєдинок провів Владислав Бобров. Перед грою футболісти Шерифа підтримали Блізніченка.

Мирослав Мазур допоміг Сфинтул Георге перемогти на виїзді Зімбру (2:1).

Владислав Краєв спостерігав з лави запасних за протистоянням Динамо-Авто та Мілсамі (0:0).

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Андрій Блізніченко (Шериф) – 4 матчі, 3 гол, 282 хвилини

Владислав Краєв(Динамо-Авто) – 3 матчі, 1 гол, 202 хвилини

Мирослав Мазур (Сфинтул Георге) – 5 матчів, 1 гол, 361 хвилина

Владислав Бобров (Кодру) – 6 матчів, 540 хвилин

Португалія

Боавішта поки не розглядає Євгена Сердюка в якості гравця основи.

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Євген Сердюк (Боавішта)

Ізраїль

Маккабі з Петах-Тикви зіграє свій матч наступних вихідних.

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Антон Братков(Маккабі П-Т) – 1 матч, 1 ж.к., 90 хвилин

Азербайджан

Травматичним став минулий тиждень для українців на азербайджанській землі.

Габала приймала Зіру, вела в рахунку 1:0, а Дмитро Безотосний надійно провів першу половину зустрічі. В абсолютно невимушеній ситуації на 45+4-й хвилині наш голкіпер вибивав м’яч від воріт, однак зробив це невдало. Дощ призвів до того, що кіпер послизнувся. Безотосний сильно травмувався – за повідомленнями азербайджанської преси голкіпер може пропустити тривалий період. Межі поля Дмитро покидав сам, без допомоги лікарів.

Ще раніше залишив поле Кирило Петров. Його Нефтчі гостював у Сабаха Марко Девіча і переміг 2:0. В момент, коли передача адресувалася Девічу, який перебував у офсайді, Петров зашкутильгав і вже на 4-й хвилині залишив поле. Марко відіграв 83 хвилини, був активним, проте відправити м’яч у сітку не зумів.

Карабах розгромив Кешлю (3:0), у складі якої відразу по перерві з’явився Валерій Куценко.

Контрольно-дисциплінарний комітет АФФА дискваліфікував Олександра Рибку на 3 гри після поєдинку минулого туру, проте з них два матчі є умовними і вступлять в силу у разі, якщо футболіст знову буде покараний протягом шести місяців випробувального терміну.

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Марко Девіч (Сабах) – 18 матчів, 7 голів, 5 ж.к., 1 ч.к.,1461 хвилина

Дмитро Безотосний (Габала) – 21 матч, 19 пропущених голів, 1845 хвилин

Кирило Петров (Нефтчі) – 20 матчів, 6 ж.к., 1689 хвилин

Олександр Рибка (Сабаїл) – 10 матчів, 11 пропущених голів, 3ж.к., 1 ч.к.,900 хвилин

Валерій Куценко (Кешля) – 10 матчів, 1 ж.к., 605 хвилин

Вірменія

Алашкерт переміг Арарат (2:0), у складі якого весь матч провів Андрій Яковлєв.

Арарат-Вірменія розгромив Лорі (3:0). Вдруге в сезоні зіграв Данило Рябенко. Екс-воротар кам’янської Сталі вступив у гру на 38-й хвилині, коли його команда вже пропустила двічі (партнер зазнав ушкодження). Рябенко пропустив після виходу сам на сам.

Пюнік на 4-й компенсованій хвилині забив єдиний гол в зустрічі з Гандзасаром. Сергій Шевчук вийшов на заміну на 41-й хвилині. Варто зауважити, що ключовий гольовий пас записав до свого активу саме українець Шевчук.

Передача Сергія на 09:00

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Максим Трусевич (Пюнік) – 20матчів, 1 гол, 5ж.к.,1694 хвилини

Сергій Шевчук (Пюнік) – 8 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 555 хвилин

Дмитро Клімаков(Арцах) – 6 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 305хвилин

Данило Рябенко (Лорі) – 2 матчі, 3 пропущених голи, 142 хвилини

Андрій Яковлєв (Арарат) – 4 матчі, 223 хвилини

Михайло Калугін (Арарат) – 4 матчі, 1 ж.к., 1 ч.к.,218 хвилин

Грузія

Тбіліське Динамо Дмитра Іванісені поступилося ВІТ-Джорджії (0:1). Українець отримав жовту картку і був замінений на 73-й хвилині. Прикро, що під час гольової атаки суперника саме Іванісеня програв боротьбу на другому поверсі після подачі від кутового прапорця.

Кутаїське Торпедо на виїзді розписало нічию з Чихурою (0:0). Олександр Азацький провів усі 90 хвилин, а на 85-й хвилині у гру вступив Амбросій Чачуа.

Гіулі Манджгаладзе відіграв 90 хвилин і допоміг батумському Динамо перемогти тбіліський Локомотив (2:1).

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Дмитро Іванісеня (Динамо Тб) – 9 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 514 хвилин

Олександр Азацький (Торпедо Кт) – 9 матчів, 2 голи, 810 хвилин

Амбросій Чачуа (Торпедо Кт) – 6 матчів, 125 хвилин

Гіулі Манджгаладзе (Динамо Батумі) – 8 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 720 хвилин

Денис Шеліхов (Сабуртало)

Латвія

У драматичній битві Даугавпілс переміг Лієпаю (3:2). Данило Кучер свої голи пропустив після пострілів впритул. Богдан Коваленко відіграв 55 хвилин.

Олексій Геловані відіграв 58 хвилин у поєдинку зі Спартаком з Юрмали і отримав жовту картку. Його Валмієра програла 0:2.

Максим Марусич повернувся в заявку РФШ, проте на поле в матчі з Ригою (3:1) не виходив. Тим часом, українська преса пише про те, що екс-нападника Гірника-Спорту можуть покарати через участь в договірних матчах.

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Максим Марусич (РФШ) – 3 матчі, 1 гол, 103 хвилини

Богдан Коваленко (Даугавпілс) – 5 матчів, 2 ж.к., 282 хвилини

Данило Кучер (Даугавпілс) – 6 матчів, 7 пропущених голів, 540 хвилин

Олексій Геловані (Валмієра) – 5 матчів, 2 ж.к., 416 хвилин

Литва

Юрій Бушман знову віддав гольову передачу. У двобої Жальгіріс-Кауно Жальгіріс команда українця програла (1:3). Бушман провів на полі весь матч.

Пас Юрія на 01:45

Андрій Карвацький не допоміг Паневежису, який поступився Судуві (1:2). Українець відіграв весь матч.

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Денис Підручний (Стумбрас) – 1 матч, 1 хвилина

Єгор Кондратюк (Стумбрас) – 1 матч, 3 хвилини

Юрій Бушман (Кауно Жальгіріс) –6 матчів, 2 ж.к., 540 хвилин

Андрій Карвацький (Паневежис) – 6 матчів, 1 ж.к., 523 хвилини

Естонія

Євген Буднік та Юрій Ткачук вийшли в старті Левадії на матч з Пайде (2:0). І все завершилося доволі прогнозовано. Найкращий бомбардир ліги забив з пенальті, а найбільш недисциплінований гравець минулого сезону отримав вилучення. Варто зауважити, що в Будніка 9 голів, 6 з яких він забив з позначки. Що стосується Ткачука, то епізод за його участю, який стався в компенсований час, важко назвати позитивним. Спочатку українець зіграв жорстко, проте у м’яч. Його опонент невдало приземлився на газон і йому стало зле. Далі партнери відтягували Юрія від судді - Ткачук шалено лютував.

Гол Євгена на 02:50, вилучення Юрія на 03:30

Нимме Калью лише на 90+5-й хвилині врятувався від поразки у двобої з останньою командою ліги Калевом (2:2). Андрій Маркович провів на полі весь матч.

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Андрій Маркович (Нимме Калью) – 6 матчів, 1 ж.к., 540 хвилин

Юрій Ткачук (Левадія) – 5 матчів, 1 ж.к., 1 ч.к., 450 хвилин

Ігор Жураховський (Левадія) – 6 матчів, 2 голи, 540 хвилин

Євген Буднік (Левадія) – 7 матчів, 9 голів, 1 ж.к., 630 хвилин

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