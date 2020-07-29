Юрченко хоче зустрітися зі своєю колишньою командою в Лізі Європи

"Зараз буде багато змін в клубі. Пішли деякі гравці, хто прийде, ще невідомо. Дуже багато емоцій у нас було витрачено в цьому сезоні. Дуже багато було своїх проблем і, коли ми з ними впоралися, зраділи, що досягли своєї мети. Поки що потрібно трохи відпочити, а потім повернемося і будемо обговорювати, що робити далі.

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З ким хочу зустрітися в Лізі Європи? Гадаю, тут і думати не треба. Байєр якраз потрапив в Лігу Європи. Так, я стежу за цією командою. Я дивився їхні матчі в Лізі чемпіонів і в чемпіонаті Німеччини. Цікаво грають, але знову чогось не вистачає. П'яте місце Байєр посів в Бундеслізі. Для них це не дуже вдалий результат", – резюмував Юрченко у інтерв'ю Meta-ratings.

Нагадаємо, атакувальний хавбек виступав за Байєр з 2014 по 2018 роки. Потім був сезон в данському Вайле, а влітку 2019-го Юрченко підписав контракт із Зорею.

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