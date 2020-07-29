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Зоря розглядає Бабича на заміну Скрипнику, – журналіст

06:30 - Читать на русском
Зоря розглядає Бабича на заміну Скрипнику, – журналіст
Олександр Бабич / Фото ФК Маріуполь

Ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський поділився інсайдом щодо можливих змін на тренерському містку Зорі.

"Кандидат №1 для заміни Скрипника – Олександр Бабич. Справді, доволі дивно бачити, що його міняють, коли він штовхає Маріуполь в єврокубки.

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Але багато пояснюється його перспективою з'явитися в Зорі. Хтось говорив про прихід Бабича в Олександрію, але, за моєю інформацією, там зміни тренера не буде. Чому Бабич може опинитися в Зорі? Всі знають про наближеність Вадима Шаблія до президента луганців Євгена Геллера. А Шаблій – агент Бабича", – заявив Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

Нагадаємо, на місце Бабича в Маріуполі сватають Остапа Маркевича, а Скрипник нібито близький до призначення в СК Дніпро-1.

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Зоря Зоря Віктор Віктор Скрипник Олександр Олександр Бабич ТаТоТаке Маріуполь Маріуполь Вадим Шаблій Євген Геллер
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