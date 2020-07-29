Юрченко хочет встретиться со своей бывшей командой в Лиге Европы

"Сейчас будет много изменений в клубе. Ушли некоторые игроки, кто придет, еще неизвестно. Очень много эмоций у нас было потрачено в этом сезоне. Очень много было своих проблем и, когда мы с ними справились, обрадовались, что достигли своей цели. Пока что нужно немного отдохнуть, а потом вернемся и будем обсуждать, что делать дальше.

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С кем хочу встретиться в Лиге Европы? Наверное, тут и думать не надо. Байер как раз попал в Лигу Европы. Да, я слежу за этой командой. Я смотрел их матчи в Лиге чемпионов и в чемпионате Германии. Интересно играют, но опять чего-то не хватает. Пятое место Байер занял в Бундеслиге. Для них это не очень удачный результат", – резюмировал Юрченко в интервью Meta-ratings.

Напомним, атакующий хавбек выступал за Байер с 2014 по 2018 годы. Затем был сезон в датском Вайле, а летом 2019-го Юрченко подписал контракт с Зарей.

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