Юний фанат Арсенала розповідав про Озіла і побачив його у себе за спиною – неймовірна реакція хлопця

Арсенал влаштував сюрприз одному з юних вихованців клубної академії, організувавши йому зустріч з Месутом Озілом.

Юний гравець академії Арсенала Каян давав інтерв'ю клубним журналістам, у якому розповідав про себе та свої вподобання. За словами хлопця, його улюбленим футболістом є Месут Озіл.

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Просто під час інтерв'ю за спиною Каяна з'явився сам хавбек Арсенала, після чого журналісти попросили хлопця обернутись.

Реакція фаната "канонірів" була просто неймовірною – він в буквальному сенсі втратив дар мови та мало не розплакався.

До слова, в поточному сезоні Озіл забив 3 голи у 10 матчах АПЛ.