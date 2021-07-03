Успіхи збірної України на Євро-2020 здатні надихати на патріотичні вчинки навіть дітей.

В одному із дворів українських міст дітлахи повторили ритуал, який звичний для великих футбольних турнірів.

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Перш ніж розпочати гру, дітлахи вишикувались в шеренгу та заспівали національний гімн. Відео уже підкорило мережу. Перешкодою не стало навіть те, що звук на записі далеко не найкращий.

До слова, збірна України ось-ось на римському Стадіо Олімпіко розпочне матч 1/4 фіналу Євро-2020 проти національної команди Англії. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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