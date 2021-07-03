Бій за вихід у півфінал Євро-2020 приймав Рим, арена Стадіо Олімпіко. Де дивитися матч Україна – Англія онлайн? Двобій показувалина платформах oll.tv і MEGOGO за підпискою. Пряма трансляція також на каналі "Україна", а в дещо урізаному форматі – на "Футбол 1" та "Футбол 2", де на 20:55 запланована студія "EURO NON STOP". Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Англія на "Футбол 24", стартував о 22:00. Це зустріч №8 в історії протистояння звітних суперників. Українці били англійців лише раз (12 років тому у відборі ЧС-2010), тоді як програли 4 дуелі. Водночас останні 2 матчі цих команд завершувалися нічиїми. У нашої команди їх добре пам'ятали Пятов, Степаненко, Ярмоленко і Безус. У суперника – Вокер і Стерлінг.

Україна – Англія – відео голів – акт капітуляції команди Шевченка

Зустрічалися збірні і під час ЧЄ. На Євро-2012 в Донецьку Англія мінімально перемогла, але та гра запам'яталася скандальним суддівством на користь "трьох левів". Нинішній наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко забивав англійцям і встиг ще й не реалізувати пенальті. На цьому Чемпіонаті Європи команда Саутгейта ще не пропускала ні від кого. Суха серія англійців досягла позначки у 6 матчів, але всі вони відбулися вдома.

Англія болісно розгромила Україну та пробилася в 1/2 Євро-2020 – команда Шевченка забула вийти на 2 тайм

Зараз же не лише перший виїзд за межі рідної країни на Євро-2020, але й зіткнення з привидами минулого. Англія ніколи досі не вигравала чвертьфінал ЧЄ в основний час. Усі 3 попередні рази справа доходила до серії пенальті, а дві останні команда взагалі програла майбутнім фіналістам тих розіграшів. Натомість у попередніх 4 зустрічах з Україною встановилася повна рівновага: по одній мінімальній перемозі, дві нічиї, різниця голів 2:2.

Шевченко після Швеції міняє лише Степаненка, який, очевидно, не витримує грати пару матчів за кілька днів, на Миколенка. Відповідно Зінченко повертається в середину поля. Саутгейт порівняно з матчем 1/8 фіналу робить ще більше змін. Англія переходить на схему 4-3-3, а Маунт і Санчо міняють Тріп'єра та Сака. Відзначимо і несподівану відсутність Маліновського навіть у запасі.

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Миколенко – Сидорчук, Зінченко, Шапаренко – Ярмоленко (к), Яремчук

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Філліпс, Райс – Санчо, Маунт, Стерлінг – Кейн