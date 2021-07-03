Успехи сборной Украины на Евро-2020 способны вдохновлять на патриотические поступки даже детей.

В одном из дворов украинских городов дети повторили ритуал, привычный для больших футбольных турниров.

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Прежде чем начать игру, дети выстроились в ряд и пели национальный гимн. Видео уже покорило сеть. Преградой не стало даже то, что звук на записи оставляет желать лучшего.

К слову, сборная Украины вот-вот на римском Стадио Олимпико начнет матч 1/4 финала Евро-2020 против национальной команды Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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