Португальський вундеркінд потрапив до лікарні із серйозним кульовим пораненням, повідомляє Sun.

Екс-півзахисник збірної Лівану загинув унаслідок стрілянини в Бейруті

Друзі хотіли налякати 18-річного Тавареша зарядженим пістолетом. Під час забав у машині зброя ненароком вистрелила, влучивши у груди юного футболіста. На щастя, лікарі врятували життя вінгера Спортінга, проте дисциплінарного покарання від клубу йому уникнути не вдасться. Товариш Бруну, який стріляв, втік з місця подій і забрав пістолет із собою. Поліція розшукує його.

Додамо, що Тавареш є однією з головних перлин академії лісабонців – він забив 10 м'ячів у 38 поєдинках на молодіжному рівні. Також горе-гангстер стабільно викликається у збірну Португалії U-18.

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