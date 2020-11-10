Португальский вундеркинд попал в больницу с серьезным пулевым ранением, сообщает Sun.

Экс-полузащитник сборной Ливана погиб в результате стрельбы в Бейруте

Друзья хотели напугать 18-летнего Тавареша заряженным пистолетом. Во время забав в машине оружие случайно выстрелило, попав в грудь юного футболиста. К счастью, врачи спасли жизнь вингера Спортинга, однако дисциплинарного наказания от клуба ему избежать не удастся. Стрелявший товарищ Бруну скрылся с места событий и забрал пистолет с собой. Полиция разыскивает его.

Добавим, что Тавареш является одной из главных жемчужин академии лиссабонцев – он забил 10 мячей в 38 поединках на молодежном уровне. Также горе-гангстер стабильно вызывается в сборную Португалии U-18.

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