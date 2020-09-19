32-річний футболіст помер у лікарні, куди потрапив із кульовим пораненням голови, повідомляє Al Jazeera.

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Атві був поранений під час поховання жертви недавнього вибуху в порту Бейрута. Півзахисник ішов вулицею недалеко від траурної процесії та отримав випадкове кульове поранення під час пострілів у повітря – традиційного ритуалу під час похоронних церемоній в арабських країнах. Врятувати життя місцевої зірки лікарі не змогли.

Відзначимо, що Мохамед Атві розпочав професіональну кар'єру в Тріполі. Також він захищав кольори Тамадона, Ансара, Ахаа Ахлі, провів 3 поєдинки в складі збірної Лівану.

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