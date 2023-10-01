Україна, Друга ліга, 10-й тур

Рух-2 – ЮКСА – 0:2

Голи: Матеус, 32, Ховайко, 88

Скала – Чайка – 2:1

Голи: Іванченко, 36, Мазур, 86 – Євстратенко, 45

Карпати-2 – Звягель – 0:2

Голи: Ндукве, 9, Ващишин, 61

Нереалізований пенальті: Нестеров, 90 (Звягель)

Новачок Другої ліги несподівано залишився без тренера

Друга команда Руха на своєму полі поступилась команді ЮКСА. Кияни вийшли вперед в середині першого тайму: Євдокимов зважився на удар з-за меж штрафного, голкіпер готувався ловити м'яч, але той підло зрикошетив від Матеуса і влетів у інший кут воріт. Львів'яни мали шанси відігратись, однак пропустили ще раз наприкінці зустрічі: Ховайко вийшов сам на сам і ударом з гострого кута знайшов шпарину між кіпером і стійкою. Перемога винесла ЮКСА на другу сходинку турнірної таблиці, Рух-2 восьмий.

Скала, яка напередодні залишилась без головного тренера, на останніх хвилинах вирвала перемогу у Чайки. Іванченко в ендшпілі першого тайму отримав закидання з центра поля, прибрав захисника і влучно пробив з лінії штрафного. На останній хвилині тайму Євстратенко завдяки рикошету дальнім ударом поцілив у правий верхній кут воріт і рахунок став нічийним. Запекла боротьба по перерві завершилась голом стриян на 86 хвилині – і знову на заваді кіперу став рикошет. Скала піднялась на п'яту сходинку, Чайка опустилась на четверте місце.

Карпати-2 програли Звягелю. Гості вийшли вперед вже на 9-й хвилині: Ндукве отримав довгий пас у штрафний, змістився праворуч, переклав сферу під зручну ногу (все це під опікою захисників) і з гострого кута влучно пробив під дальню стійку. По перерві Ващишин намагався замкнути навіс з правого флангу головою, але влучив у суперника, м'яч відскочив до партнера і знову повернувся до екс-хавбека Динамо, який проштовхнув круглого в сітку. На останній хвилині матчу Звягель міг робити рахунок розгромним, але Нестеров з пенальті не зміг переграти Домчака. Перемога дозволила екс-команді Максимова увірватись у топ-3, "леви" стали сьомими.

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