У суботу у 10-му турі третього за силою дивізіону відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Україна, Друга ліга, 10-й тур

Кудрівка – Реал Фарма – 3:1

Голи: Скепський, 26, Гармаш, 35, Волошин, 43 – Барсуков, 82

Вилучення: Пластун, 79 (Кудрівка, червона картка)

Дружба (Мирівка) – МФК Металург-2 – 9:1

Голи: Головко, 11, Бандурін, 31, Доронін, 34, 78, Янюк, 54, 57, Замуренко, 64, Сомов, 86, Захаревич, 90+1 – Толок, 75

Кремінь-2 – ВАСТ – 1:1

Голи: Стецюк, 57 – Кербаль, 26

Нива В – Локомотив Київ – 2:1

Голи: Загорулько, 45, Швець, 56 – Титаренко, 10

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У першому матчі дня Кудрівка перестріляла Реал Фарму. Скепський в середині першого тайму відгукнувся на довжелезний навіс з центра поля у воротарський і головою вгатив м'яч у сітку. За трохи Гармаш добив сферу після відскоку після навісу з кутового. А під завісу тайму Волошин накрутив двох захисників у власному штрафному і з гострого кута поцілив під дальню стійку. Одесити спромоглись на гол престижу лише наприкінці матчу – Пластун, який вийшов у другому таймі, ціною червоної картки запобіг виходу суперника сам на сам і арбітр призначив пенальті, який чітко реалізував Барсуков. Перемога підняла Кудрівка на 5-ту сходинку турнірної таблиці, Реал – десятий.

Дружба буквально розтоптала другу команду МФК Металург. Ще до перерви футболісти Мирівки зробили серйозну заявку на успіх, забивши три м'ячі. Після відпочинку господарі відзначились ще тричі. Запоріжці в середині другої сорокап'ятихвилинки "запхали" гол престижу і отримали у відповідь ще два результативні удари. Як наслідок, 9:1 – Дружба впевнено лідирує, а серія поразом МФК Металург-2 сягнула шести матчів.

Кремінь-2 розійшовся миром з ВАСТом у битві аутсайдерів. Гості зуміли вийти вперед в середині першого тайму після навісу у воротарський майданчик, однак по перерві пропустили у відповідь. Попри всі спроби господарів вирватись вперед рахунок залишився незмінним. ВАСТ заробив перше очко в сезоні (одна гра у них в запасі) і залишився останнім, Кремінь-2 також одним очком на щабель вище.

У ще одному матчі вінницька Нива вдома здолала Локомотив. Господарі пропустили першими, але зуміли піти на перерву за нічийного рахунку, забивши гол у роздягальню. По перерві їм вдалось вийти вперед, втримати перемогу і перервати невдалу серію. Перемога винесла Кремінь на 9-ту сходинку, Локомотив залишився тринадцятим.

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