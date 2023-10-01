Наставник Скали Микола Василишин покинув свою посаду, повідомляє прес-служба стриян.

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32-річний фахівець повернеться до роботи у клубній академії, де тренував до переходу в першу команду. Виконувачем обов'язків головного тренера став Михайло Басараб.

Нагадаємо, Василишин очолив Скалу у вересні 2022 року. Під його керівництвом команда виграла Меморіал Ернеста Юста, стала бронзовим призером чемпіонату України серед аматорів і вийшла у Другу лігу. У поточному сезоні Скала дійшла до 1/16 фіналу Кубка України, де поступилась Руху.

Після 7-ми матчів команда у турнірній таблиці Другої ліги йде сьомою, набравши 13 очок (має 2 гри в запасі).

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