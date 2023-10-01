Украина, Вторая лига, 10-й тур

Рух-2 – ЮКСА – 0:2

Голы: Матеус, 32, Ховайко, 88

Скала – Чайка – 2:1

Голы: Иванченко, 36, Мазур, 86 – Евстратенко, 45

Карпаты-2 – Звягель – 0:2

Голы: Ндукве, 9, Ващишин, 61

Нереализованный пенальти: Нестеров, 90 (Звягель)

Новичок Второй лиги неожиданно остался без тренера

Вторая команда Руха на своем поле уступила команде ЮКСА. Киевляне вышли вперед в середине первого тайма: Евдокимов решился на удар из-за пределов штрафной, голкипер готовился ловить мяч, но тот подло срикошетил от Матеуса и влетел в другой угол ворот. Львовяне имели шансы отыграться, однако пропустили еще раз в конце встречи: Ховайко вышел один на один и ударом с острого угла нашел щель между кипером и стойкой. Победа вынесла ЮКСА на вторую строчку турнирной таблицы, Рух-2 восьмой.

Скала, которая накануне осталась без главного тренера, на последних минутах вырвала победу у Чайки. Иванченко в эндшпиле первого тайма получил заброс с центра поля, убрал защитника и точно пробил с линии штрафной. На последней минуте тайма Евстратенко благодаря рикошету дальним ударом попал в правый верхний угол ворот и счет стал ничейным. Ожесточенная борьба после перерыва завершилась голом стрыян на 86 минуте – и снова киперу помешал рикошет. Скала поднялась на пятую строчку, Чайка опустилась на четвертое место.

Карпаты-2 проиграли Звягелю. Гости вышли вперед уже на 9-й минуте: Ндукве получил длинный пас в штрафную, сместился справа, переложил сферу под удобную ногу (все это под опекой защитников) и с острого угла точно пробил под дальнюю штангу. После перерыва Ващишин пытался замкнуть навес с правого фланга головой, но попал в соперника, мяч отскочил к партнеру и снова вернулся к экс-хавбеку Динамо, который протолкнул круглого в сетку. На последней минуте матча Звягель мог делать счет разгромным, но Нестеров с пенальти не смог переиграть Домчака. Победа позволила экс-команде Максимова ворваться в топ-3, "львы" стали седьмыми.

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