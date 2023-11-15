Прес-служба Кудрівки оголосила про дострокове припинення співпраці з форвардом команди Володимиром Ковалем.

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Що стало причиною розриву контракту – незрозуміло. На клубній сторінці в Instagram 31-річного гравця звинуватили у "порушенні вимог та правил клубу". Що саме порушив гравець – наразі невідомо.

Нагадаємо, Коваль – вихованець Динамо. Встиг пограти за Севастополь, Чорноморець, Лівий берег, польські Стоміл, Термаліку та Олімпію, а також за білоруський Неман. У Кудрівку Володимир перебрався влітку, його контракт був розрахований до завершення сезону 2023/24. У поточному розіграші Другої ліги у 15 матчах він забив 7 голів та віддав 1 асист.

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