Головний тренер СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч пригадав конфлікт з Євгеном Селезньовим і заявив, що не проти підсилити скандальним форвардом свою команду.

"Я вважаю його дуже хорошим футболістом. Поважаю його кар'єру. Те, що сталося між нами – це футбол. У нього тоді був пульс 200, а у мене 240. Ми повинні поважати один одного.

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Він продовжує добре працювати, це один з футболістів, яких мені хотілося б мати в команді", – сказав Йовічевіч у коментарі програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, нещодавно Селезньова було відраховано з Колоса за порушення режиму. Раніше між Йовічевічем і скандальним форвардом стався конфлікт під час матчу чемпіонату України. Хорватський наставник СК Дніпро-1 закликав Селезньова розмовляти з ним українською, на що Євген апелював правом говорити у своїй країні тою мовою, якою йому хочеться.

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