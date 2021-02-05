Главный тренер СК Днепр-1 Игор Йовичевич вспомнил конфликт с Евгением Селезневым и заявил, что не против усилить скандальным форвардом свою команду.

"Я считаю его очень хорошим футболистом. Уважаю его карьеру. То, что произошло между нами – это футбол. У него тогда был пульс 200, а у меня 240. Мы должны уважать друг друга.

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Он продолжает хорошо работать, это один из футболистов, которых мне хотелось бы иметь в команде", – сказал Йовичевич в комментарии программе "Бомбардир".

Напомним, недавно Селезнев был отчислен из Колоса за нарушение режима. Ранее между Йовичевичем и скандальным форвардом произошел конфликт во время матча чемпионата Украины. Хорватский наставник СК Днепр-1 призвал Селезнева разговаривать с ним на украинском, на что Евгений апеллировал правом говорить в своей стране на том языке, на котором ему хочется.

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