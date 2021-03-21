Хорватський наставник дніпрян Ігор Йовічевіч залишився задоволений грою своєї команди, однак не забув і про фарт, який допомагав його підопічним у деяких випадках.

"Думаю, вийшов цікавий матч для уболівальників. Багато моментів у обох команд, але був і тактичний футбол.

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Нам пощастило забити першими і контролювати хід зустрічі. Крім того, наш воротар добре діяв, допоміг виграти, хоча пощастило в деяких ситуаціях. Загалом, вважаю, що заслужили три очки, тому що вдалося забити і непогано оборонялися. Йдемо на перерву з хорошим настроєм", – сказав Йовічевіч у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, СК Дніпро-1 на виїзді сенсаційно здолав Десну і збільшив свою безпрограшну серію до шести матчів. Підопічні Йовічевіча у турнірній таблиці УПЛ піднялись вже на восьму сходинку.

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