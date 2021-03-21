Хорватский наставник днепрян Игор Йовичевич остался доволен игрой своей команды, однако не забыл и о фарте, который помогал его подопечным в некоторых случаях.

"Думаю, получился интересный матч для болельщиков. Много моментов у обеих команд, но был и тактический футбол.

Дебютные голы новичка днепрян в видеообзоре матча Десна – СК Днепр-1 – 0:2

Нам повезло забить первыми и контролировать ход встречи. Кроме того, наш вратарь хорошо действовал, помог выиграть, хотя повезло в некоторых ситуациях. В общем, считаю, что заслужили три очка, потому что удалось забить и неплохо оборонялись. Идем на перерыв с хорошим настроением", – сказал Йовичевич в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, СК Днепр-1 на выезде сенсационно одолел Десну и увеличил свою беспроигрышную серию до шести матчей. Подопечные Йовичевича в турнирной таблице УПЛ поднялись уже на восьмую строчку.

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