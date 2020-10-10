"У всіх футболістів самовіддача на високому рівні, вони якісно тренуються. Я прошу, щоб були не лише бажання та самовіддача, а й концентрація на виконанні усіх вправ.

СК Дніпро-1 отримав офіційне рішення щодо матчу Кубка України – Йовічевічу інкримінували порушення регламенту

Ігнатенко, Піхальонок, Бєляєв? Я задоволений ними. Плюс відновилися Хобленко та Логінов – їх теж можна назвати придбаннями. Вони можуть дати нам якість та варіативність у малюнку гри. Ігнатенко та Піхальонок – два різнопланові футболісти. Один більш захисний, другий атакувальний.

Інші теж дають різноманітність, і якщо скласти все, як пазли, може бути дуже й дуже цікаво. Час – наш союзник, і згодом ми будемо ще більше конкурентноздатними, коли повністю познайомимося з командою. Але вже зараз можу сказати, що команда є дуже інтелігентною, яка за короткий час сприймає тренерську ідею. Тож, ми рухаємося у правильному напрямку", – цитує Ігоря Йовічевіча офіційний сайт СК Дніпро-1.

Зауважимо, дніпряни наразі розташувались внизу турнірної таблиці – після 5-ти турів у їхньому активі 2 пункти та 12 сходинка.

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