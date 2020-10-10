"У всех футболистов самоотдача на высоком уровне, они качественно тренируются. Я только прошу, чтобы было не только желание и самоотдача, но и концентрация на выполнении всех упражнений.

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Игнатенко, Пихаленок, Беляев? Я доволен ими. Плюс возобновились Хобленко и Логинов – их тоже можно назвать приобретениями. Они могут дать нам качество и вариативность в рисунке игры. Игнатенко и Пихаленок – два разноплановые футболисты. Один более защитный, второй атакующий.

Другие тоже дают разнообразие, и если сложить все, как пазлы, может быть очень и очень интересно. Время – наш союзник, и впоследствии мы будем еще больше конкурентоспособными, когда полностью познакомимся с командой. Но уже сейчас могу сказать, что команда очень интеллигентная, которая за короткое время воспринимает тренерскую идею. Поэтому, мы движемся в правильном направлении", – цитирует Йовичевича официальный сайт СК Днепр-1.

Заметим, днепряне пока расположились внизу турнирной таблицы – после 5-ти туров в их активе 2 пункта и 12 место.

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