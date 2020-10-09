КДК УАФ розглянув звернення Гірника-Спорт, у якому клуб оскаржував результат матчу 1/16 фіналу Кубка України проти СК Дніпро-1 (3:5 у додатковий час).

У зверненні клуб із Горішніх Плавнів посилався на неправильне використання наставником СК Дніпро-1 Ігорем Йовічевічем можливостей для замін у додатковий час. Гості у екстра-таймі зробили дві заміни, використавши для цього дві можливості (одну з яких не було використано в основний час).

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КДК УАФ не знайшов порушень у діях тренерського штабу СК Дніпро-1 і залишив у силі результат матчу проти Гірника-Спорт (3:5 у додатковий час), повідомляє офіційний сайт УАФ.

Зазначається, що особливості використання замін та можливостей для замін в основний та додатковий час матчу не повинні відображатися в Регламенті Кубка України, оскільки вони прописані у відповідній статті Правил гри (з урахуванням Циркуляру 19 IFAB). Заміни, проведені СК Дніпро-1 в матчі проти ФК Гірник-Спорт, відповідали чинним Правилам гри.

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