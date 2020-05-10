Йовічевіч пояснив, чому так і не зіграв жодного офіційного матчу в Реалі

Колишній гравець і тренер Карпат Ігор Йовічевіч розкрив деякі подробиці своєї невдачі у складі мадридського гранда.

"Мені було 17 років, я навіть не знав, що було в моєму контракті, це була робота моїх агентів. Я бачив, що в товариських матчах тренери Беніто Флоро і Вальдано викликали мене, але ж були й офіційні...

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Потім, коли я майже покинув клуб, я виявив один пункт. Якби я дебютував, то Реалу довелося б заплатити мені багато грошей, а також пропонувати новий контракт. Це й було перешкодою. Це і те, що одночасно грати могли тільки троє іноземців, а на моїй позиції ж були Хаджі, Лаудруп...", – зізнався Йовічевіч в інтерв'ю AS.

Хорват покинув Реал у 1995 році, потім були Загреб, Йокогама, Гуарані, китайські клуби та Карпати. Саме у Львові Йовічевіч розпочав тренерську кар'єру, а цієї зими дослужився до роботи в загребському Динамо.

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