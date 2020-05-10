Йовичевич объяснил, почему так и не сыграл ни одного официального матча в Реале

Бывший игрок и тренер Карпат Игор Йовичевич раскрыл некоторые подробности своей неудачи в составе мадридского гранда.

"Мне было 17 лет, я даже не знал, что было в моем контракте, это была работа моих агентов. Я видел, что в товарищеских матчах тренеры Бенито Флоро и Вальдано вызывали меня, но были и официальные...

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Потом, когда я почти покинул клуб, я обнаружил один пункт. Если бы я дебютировал, то Реалу пришлось бы заплатить мне много денег, а также предлагать новый контракт. Это и было препятствием. Это и то, что одновременно играть могли только трое иностранцев, а на моей позиции же были Хаджи, Лаудруп... ", – признался Йовичевич в интервью AS.

Хорват покинул Реал в 1995 году, затем были Загреб, Йокогама, Гуарани, китайские клубы и Карпаты. Именно во Львове Йовичевич начал тренерскую карьеру, а этой зимой дослужился до работы в загребском Динамо.

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