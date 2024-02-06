Комерційний директор СК Дніпро-1 В’ячеслав Фрідман пояснив, чому клуб досі не розібрався з трансферним баном, але оголосив про перехід Олега Очеретька з Шахтаря.

"Ми це питання вирішуємо. У нас там було 4-5 випадків, все вирішили. З Йовічевічем – чисто технічна історія. Неможливо заплатити Йовічевічу в євро, а він не йде на контакт поки, намагаємося на нього вийти.

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Ми розуміємо, що будемо "розбанювати". Питання технічне, щоб він отримав на якийсь свій рахунок, а не на той євровий, який він дав у якомусь банку. Це пов’язано з тим, що Україна під час війни не дає можливості зробити це. Треба шукати якийсь компроміс. Поки шукаємо, ми готові розрахуватися.

Якби що, то будемо підключати якісь міжнародні структури, нам повинні допомогти це зробити. Гроші відкладено, все нормально. Часу багато, тому ми через це не переживаємо", – запевнив Фрідман у коментарі Tribuna.

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