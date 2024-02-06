Коммерческий директор СК Днепр-1 Вячеслав Фридман объяснил, почему клуб до сих пор не разобрался с трансферным баном, но объявил о переходе Олега Очеретько из Шахтера.

"Мы этот вопрос решаем. У нас там было 4-5 случаев, все решили. С Йовичевичем – чисто техническая история. Невозможно заплатить Йовичевичу в евро, а он не идет на контакт пока, пытаемся на него выйти.

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Мы понимаем, что будем "разбанивать". Вопрос технический, чтобы он получил на какой-то свой счет, а не на тот евровый, который он дал в каком-то банке. Это связано с тем, что Украина во время войны не дает возможности сделать это. Надо искать какой-то компромисс. Пока ищем, мы готовы рассчитаться.

Если что, то будем подключать какие-то международные структуры, нам должны помочь это сделать. Деньги отложены, все нормально. Времени много, поэтому мы из-за этого не переживаем", – заверил Фридман в комментарии Tribuna.

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