"Йовичевич не игнорирует звонки руководства клуба. Я знаю, что они побеседовали с Русолом. Да, Русол высказал ему какие-то свои мысли на этот счет, Йовичевич – свои. Но побеседовали они достаточно нормально. Возможно, он не отвечал на звонки, потому что находился в отпуске. Но он контактен.

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Насколько я понимаю, первым позвонил Срна Русолу и сообщил, что будет вести переговоры с Йовичевичем. Это, возможно, немного задело руководство СК Днепр-1, но то, что Йовичевич поговорил – я в этом не сомневаюсь. Он объяснил мне причину. Причина одна – мечта. У него мечта играть в Лиге чемпионов, и она заслуживает уважения", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, Йовичевич тренировал СК Днепр-1 с сентября 2020 года. Прошлый сокращенный сезон команда завершила третьей и гарантировала себе участие в квалификации Лиги Европы. Теперь специалист, скорее всего, пойдет на повышение в Шахтер.

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