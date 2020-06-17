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Йовічевіч може повернути Піваріча в Хорватію – Динамо втратить гравця безкоштовно

09:45 393 Читать на русском
Йовічевіч може повернути Піваріча в Хорватію – Динамо втратить гравця безкоштовно
Йосіп Піваріч / ФК Динамо Київ

Захисник київського Динамо Йосіп Піваріч отримав пропозицію з батьківщини.

Піваріч може стати гравцем загребського Динамо на правах вільного агента, повідомляє Nogometne Vijesti.

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За інформацією видання, хорватський клуб вже зробив пропозицію своєму екс-гравцю. Угода Піваріча з киянами добігає кінця 30 червня 2020 року, і Йосіп поки не прийняв остаточне рішення щодо свого майбутнього. Нагадаємо, загребське Динамо очолює екс-наставник Карпат Ігор Йовічевіч.

До слова, Піваріч провів за київське Динамо лише один поєдинок у поточному сезоні, не записавши до активу жодної результативної дії.

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