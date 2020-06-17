Минай – Динамо: анонс матчу 1/2 фіналу Кубка України

В рамках півфіналу Кубка України Минай приймає Динамо. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Останнім часом клуби з Першої ліги феєрять у Кубку. СК Дніпро-1 двічі поспіль пробивався у півфінал, Інгулець взагалі став срібним призером, а ще до них півфіналістом був Миколаїв. Тепер честь побитися за фінал випала Минаю – веселому колективу з Мішою Кополовцем, Васею Кобіном, показом яєць і президентом-митником. Для Динамо ж сьогоднішній поєдинок – чергова сходинка до 12-го виграного Кубка України. Востаннє цей трофей опинявся над головами киян аж п'ять років тому.

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Щоправда, інтриги в цьому півфіналі майже немає. Серйозно, про що можна говорити, коли одна команда на тижні трощить Зорю з Олександрією, а інша провела всього один офіційний матч у 2020 році – та й той виграла за серією пенальті.

Йдеться про поєдинок Миная з Інгульцем у березневому чвертьфіналі, але й до нього підопічні Василя Кобіна перемагали не так вже й переконливо. Калуш здолали з рахунком 2:1, Волинь перемогли мінімально, а у ворота Львова під керівництвом Володимира Мазяра вдалося забити два голи аж наприкінці зустрічі, граючи в більшості. Не те, щоб це якось принижувало Минай – просто ця команда більше про характер, ніж про найкращі показники пресингу в Європі, як у Інгульця рік тому.

Динамо – фаворит поточного розіграшу Кубка, і справа тут не у сьогоднішньому супернику. Просто кияни вкрай впевнено пройшли попередніх суперників: Олександрія хоч і програла мінімально після голу в компенсований час, але відверто грала на відбій, а Шахтар у чвертьфіналі динамівці прибили максимально переконливо – можна навіть сказати, що це було красиво. Після рестарту чемпіонату "біло-сині" виглядають найкраще серед усіх претендентів на срібло, забивши вісім голів двом з них, а тут ще й Циганков відновився від травми (хоча зламався Сидорчук). Словом, Минаю сьогодні не позаздриш.

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Кадрова ситуація

Травмовані: Маїк – Сидорчук, Бурда

Дискваліфіковані: Нікітюк – Сидорчук, Кадірі

Орієнтовні склади на матч Минай – Динамо

Минай: Попович – Жичиков, Сантос, Маткобожик, Стасюк – Ткачук, Вагін – Орінчак, Глагола, Пиняшко – Нурієв

Динамо: Бойко – Караваєв, Попов, Шабанов, Миколенко – Шепелєв, Андрієвський – Циганков, Шапаренко, Де Пена – Соль

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Минай на матч проти Динамо підготував таємну зброю, зумівши поставити матч на 14:00 – втім, доля посміялася над закарпатцями, адже замість спеки прогноз погоди дає дощі й комфортні 22 градуси тепла. Звісно, підопічні Василя Кобіна ще можуть показати яйця, ну і банально зловити суперника на куражі, як у матчі 2018 року – тоді Минай після першого тайму вів з рахунком 1:0. Зрештою, кияни навряд чи вийдуть у найсильнішому складі.

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Втім, тоді Минай програв з рахунком 1:3. Нинішнє Динамо виглядає навіть переконливіше, а ще більш переконливо кияни виглядатимуть на тлі команди, яка провела один матч за півроку. Закарпатці можуть сподіватися тільки на диво – логіка ж підказує, що сьогодні Динамо розірве суперника й вийде у фінал. Ну і нехай.

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