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Йовичевич может вернуть Пиварича в Хорватию – Динамо потеряет игрока бесплатно

09:50 80 Читати українською
Йовичевич может вернуть Пиварича в Хорватию – Динамо потеряет игрока бесплатно
Йосип Пиварич / ФК Динамо Киев

Защитник киевского Динамо Йосип Пиварич получил предложение с родины.

Пиварич может стать игроком загребского Динамо на правах свободного агента, сообщает Nogometne Vijesti.

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По информации издания, хорватский клуб уже сделал предложение своему экс-игроку. Соглашение Пиварича с киевлянами истекает 30 июня 2020, и Йосип пока не принял окончательное решение относительно своего будущего. Напомним, что загребский клуб возглавляет экс-наставник Карпат Игор Йовичевич.

К слову, Пиварич провел за киевское Динамо лишь один поединок в текущем сезоне, не записав в актив ни одного результативного действия.

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