"Після ЧС-2022 і до сьогоднішнього дня у Ренна видно невелику кризу в результатах, і ми хотіли цим скористатися. Ми ретельно аналізували Ренн, дивилися багато останніх поєдинків: і коли вони набирали свій переможний хід, і останні 10 матчів, коли в них справді почалася маленька криза за результатами. Якщо не помиляюся, сьогоднішня поразка стала для них шостою. Кожна команда проходить через злети і падіння. Немає команди у світі, яка не потрапляє в певну кризу, і Ренн не є винятком".

Шахтар – Ренн – 2:1 – відео голів та огляд матчу

"Ми здобули хороший результат, який тримає нас у тонусі, і думаю, у другому матчі ми будемо в кращій ігровій формі. Тому що в другому таймі трошки впала динаміка, і це нормально. Вони теж ішли ва-банк на інерції після забитого гола, хоча потім заспокоїлися, і ми взяли знову під контроль матч і створили кілька моментів. Шкода, що не забили, – рахунок був би зовсім іншим. Тому що конкретних моментів вони не мали, які були в нас.

Сьогодні ми отримали розуміння того, як б'ється команда з характером і якістю: коли множиться якість на характер, то це має такий вигляд, як виглядало в першому таймі, поки був "бензин", скажімо так. У другому таймі втратили трошки контроль, тому що перша лінія вже не була настільки свіжою через ті фактори, які я називав, і ми не дружили з м'ячем, наскільки хотіли б. Вони забили гол, але добре, що ми знову захопили ініціативу і загалом мали більше гольових моментів, ніж суперник, – наводить слова Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

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