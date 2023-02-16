Плей-офф єврокубків стартував для Шахтаря номінально домашнім матчем проти Ренна, який відбувся у Варшаві на стадіоні Війська Польського.

Шахтар – Ренн: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги Європи

Підопічні Ігора Йовічевіча вже на 11-й хвилині відкрили рахунок. Зубков вирізав діагональ з власної половини, а захисник у боротьбі з Криськівим не зіграв у м'яч. Пройшов пас у вільну зону на Михайліченка. Той зблизився і пробив, але Манданда парирував – прямо на Криськіва, який розстріляв порожні ворота.

Вже у компенсований до першого тайму час Шахтар подвоїв перевагу. Криськів прострілив на лінію воротарського, куди увірвався Конопля. Юхим пробити не зміг, але дістав удар по нозі. Пенальті. Манданда був близьким до того, аби парирувати удар Бондаренка, але м'яч таки опинився у сітці.