Сербський форвард Лука Йовіч не хоче залишатися без ігрової практики в столиці Іспанії.

Йовіч розчарований відсутністю ігрового часу в Реалі. Карло Анчелотті півтора місяця взагалі не випускає серба на поле. Влітку прийде Мбаппе і, можливо, Холанд, тому перспективи Луки тільки погіршаться. Він твердо налаштований покинути Мадрид в кінці сезону.

Реал готовий відпустити Луніна – українець сам визначить свою долю

Реал також хотів би позбутися Йовіча, повідомляє видання AS. У Мадриді визнали трансфер провальним і шукають сербу нову команду. Заважає висока зарплата футболіста.

Реал купив Луку у 2019-му за 60 мільйонів євро, а тепер готовий відпустити його за 30 млн. Ця сума покриє витрати на гравця, в якого ще 3 роки чинного контракту з Мадридом.