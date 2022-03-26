Королівський клуб вже планує трансферну кампанію на наступний сезон. Є кілька гравців, яких Реал точно хоче позбутися через їхню велику зарплатню і слабку віддачу на полі – це Еден Азар, Лука Йовіч та Маріано Діас.

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Щодо інших виконавців можливі варіанти. Зокрема, Андрій Лунін може перейти в інший клуб. У Мадриді задоволені 23-річним українцем як дублером Тібо Куртуа, але розуміють його бажання грати. Лунін вже втратив місце у збірній України і, ймовірно, захоче отримувати більше ігрового часу, щоб повернутися в національну команду.

Якщо Андрій попросить відпустити його в іншу команду, керівництво Реала розгляне його прохання, стверджує AS.

Нагадаємо, Лунін перебрався в Мадрид у 2018-му, але з того часу зіграв за Реал лише три офіційні матчі в Кубку Іспанії. Тричі їздив у оренду – в Леганес, Вальядолід і Ов'єдо.

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