Сербский форвард Лука Йович не желает оставаться без игровой практики в столице Испании.

Йович разочарован отсутствием игрового времени в Реале. Карло Анчелотти полтора месяца вообще не выпускает серба на поле. Летом придет Мбаппе и, возможно, Холанд, поэтому перспективы Луки только ухудшаться. Он твердо настроен покинуть Мадрид в конце сезона.

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Реал также хотел бы избавиться от Йовича, сообщает издание AS. В Мадриде признали трансфер провальным и ищут сербу новую команду. Мешает высокая зарплата футболиста.

Реал купил Луку в 2019-м за 60 миллионов евро, а теперь готов отпустить его за 30 млн. Эта сумма покроет расходы на игрока, у которого еще 3 года действующего контракта с Мадридом.