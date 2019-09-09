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Тадіч не зіграє проти Люксембурга – серйозні кадрові проблеми у складі суперника збірної України

16:49 317 Читать на русском
Тадіч не зіграє проти Люксембурга – серйозні кадрові проблеми у складі суперника збірної України
Душан Тадіч / ФІФА

Хавбек збірної Сербії Душан Тадіч пропустить матч відбіркового циклу Євро-2020 проти Люксембурга.

 

Федерація футболу Сербії на своєму офіційному сайті повідомила, що хавбек Душан Тадіч не зможе допомогти збірній у матчі відбіркового циклу Євро-2020 проти Люксембурга.

Йовіч пропустить матч із Люксембургом

Причиною стала травма задньої поверхні стегна. Раніше стало відомо, що поєдинок пропустить нападник Реала Лука Йовіч.

Серби наразі мають лише 4 очки і в разі невдалого результату фактично втрачають шанси на пряме потрапляння на чемпіонат Європи.

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Теги
Люксембург Люксембург Євро-2020 Люксембург - Сербія Душан Тадіч Душан Тадіч Сербія Сербія Україна Україна
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