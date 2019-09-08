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Йовіч пропустить матч із Люксембургом

19:57 116 Читать на русском
Йовіч пропустить матч із Люксембургом
Лука Йовіч / соцмережі

Форвард збірної Сербії Лука Йовіч зазнав травми в матчі відбору Євро-2020 проти Португалії.

 

Збірна Сербії не зможе розраховувати на нападника Луку Йовіча у матчі відбіркового циклу Євро-2020 проти Люксембургу, повідомляє El Chiringuito.

Сербія – Португалія – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Футболіст зазнав пошкодження у поєдинку проти Португалії (2:4). Термін відновлення наразі невідомий.

Нагадаємо, серби перебувають в одній відбірковій групі зі збірною України і наразі набрали 4 очки, тоді як "синьо-жовті" лідирують з 13 пунктами.

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Євро-2020 Португалія Португалія Сербія Сербія Україна Україна Люксембург Люксембург Лука Йовіч Лука Йовіч Люксембург - Сербія
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