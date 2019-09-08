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Йович пропустит матч с Люксембургом

19:57 26 Читати українською
Йович пропустит матч с Люксембургом
Лука Йович / соцсети

Форвард сборной Сербии Лука Йович получил травму в матче отбора Евро-2020 против Португалии.

 

Сборная Сербии не сможет рассчитывать на нападающего Луку Йовича в матче отборочного цикла Евро-2020 против Люксембурга, сообщает El Chiringuito.

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Футболист получил повреждение в поединке против Португалии (2:4). Срок восстановления пока неизвестен.

Напомним, сербы находятся в одной отборочной группе со сборной Украины и пока набрали 4 очка, тогда как "сине-желтые" лидируют с 13 пунктами.

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Евро-2020 Португалия Португалия Сербия Сербия Украина Украина Люксембург Люксембург Лука Йович Лука Йович Люксембург - Сербия
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