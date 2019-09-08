Сербія – Португалія – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Євро-2020 — 7 вер 188
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Євро-2020: Франція у феєричному матчі з нереалізованим пенальті розгромила Албанію
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Кваліфікація Євро-2020: Туреччина вирвала важку перемогу над Андоррою, Чехія несподівано поступилася КосовоЄвро-2020 — 7 вер 3581
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Литва – Україна: післяматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 7 вер 2794
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Україна розгромила Литву – блискучий матч відбору Євро-2020 зміцнює лідерство команди ШевченкаЄвро-2020 — 7 вер 7022
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Євро-2020: Англія розгромила Болгарію і очолила турнірну таблицю групи АЄвро-2020 — 7 вер 822