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Сербія – Португалія – 2:4 – відео голів та огляд матчу

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Сербія – Португалія – 2:4 – відео голів та огляд матчу
Сербія – Португалія – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Португалія перемогла Сербію у 5 турі відбору Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Сербія – Португалія.

68’ Нікола Міленковіч
85’ Алєксандар Мітровіч
 
Вільям Карвалью 42’
Гонсалу Гедеш 58’
Кріштіану Роналду 81’
Бернарду Сілва 87’
42’ Вільям Карвалью
58’ Гонсалу Гедеш
68’ Нікола Міленковіч
81’ Кріштіану Роналду
85’ Алєксандар Мітровіч
87’ Бернарду Сілва

Головні суперники збірної України у відборі на Євро-2020 провели дуже яскравий матч. Португальці на початку другого тайму вже мали перевагу у 2 м'ячі, натомість серби двічі скорочували відставання до мінімуму. Однак команда Фернанду Сантуша вистояла і здобула першу перемогу у цій кваліфікації.

Євро-2020: Португалія втримала виїзну перемогу над Сербією у перестрілці з шістьма голами

Після звітного туру Португалія набрала 5 очок і посідає друге місце у групі В. У Сербії на один пункт менше. Лідирує у квінтеті Україна (13 балів).

blog_ava
Литва – Україна: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020
7 вересня
13067
Теги
Євро-2020 Відеоновини Португалія Португалія Сербія Сербія Сербія - Португалія
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