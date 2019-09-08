Сербія – Португалія – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Португалія перемогла Сербію у 5 турі відбору Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Сербія – Португалія.

Головні суперники збірної України у відборі на Євро-2020 провели дуже яскравий матч. Португальці на початку другого тайму вже мали перевагу у 2 м'ячі, натомість серби двічі скорочували відставання до мінімуму. Однак команда Фернанду Сантуша вистояла і здобула першу перемогу у цій кваліфікації.

Євро-2020: Португалія втримала виїзну перемогу над Сербією у перестрілці з шістьма голами

Після звітного туру Португалія набрала 5 очок і посідає друге місце у групі В. У Сербії на один пункт менше. Лідирує у квінтеті Україна (13 балів).