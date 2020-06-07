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Йовіч знову потрапив у скандал – форвард Реала міг порушити протокол Ла Ліги через любов до барбекю

16:45 189 Читать на русском
Йовіч знову потрапив у скандал – форвард Реала міг порушити протокол Ла Ліги через любов до барбекю
Лука Йовіч / Diario AS

Нападник мадридського Реала Лука Йовіч має перманентні проблеми з дисципліною. Скандальному сербу важко даються карантинні обмеження.

22-річний форвард опублікував у мережі відео гучної вечірки з приготуванням шашлика, повідомляє El Partidazo de COPE.

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Барбекю з друзями, який організував Йовіч, можливо, порушує медичний протокол Ла Ліги. Згідно з ним, на гравців і персонал клубів Прімери накладена низка обмежень, зокрема, щодо контактів і соціального дистанціювання.

До слова, це вже не перша витівка сербського нападника за час вимушеної паузи в чемпіонаті Іспанії. Раніше він ледь не отримав 3 роки в'язниці за порушення карантину на батьківщині, а потім отримав безглузду травму і намагався ввести в оману Реал.

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Теги
коронавірус Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Лука Йовіч Лука Йовіч
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