Йовіч прокоментував чутки про свій відхід з Реала

Сербський форвард поділився думкою щодо свого майбутнього у складі "вершкових".

"Зідан вірить в мене. Його думка не змінилася за той час, що ми працюємо разом.

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Я вчуся у нього щодня. Я дуже задоволений, тому що він як гравець і тренер перебуває на вершині світового футболу. Новини від ЗМІ завжди змушують мене сміятися. Завжди будуть такі історії, як про мій відхід. Я звик до таких коментарів з початку моєї кар'єри, змирився з тим фактом, що такі думки завжди можуть бути. Час покаже, де правда", – заявив Йовіч у інтерв'ю novosti.rs.

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Нагадаємо, 21-річний нападник лише цього літа перебрався до Реала з франкфуртського Айнтрахта за 60 млн євро.