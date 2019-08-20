Реал запропонує Мілану одного з двох нападників через надлишок форвардів – серед них Йовіч

Реал збирається позбутись від одного з форвардів у літнє трансферне вікно.

Мілан перебуває у пошуках нападника. Трансфер Анхеля Корреа з Атлетіко наразі не відбувся і цим хоче скористатись Реал.

Мілан націлився на Маріано

Стосунки між мадридцями та "россонері" налагоджені, у зв'язку з трансфером Тео Ернандеса, тому "вершкові" хочуть провести зустріч керівників клубів і запропонувати Мілану взяти в оренду Маріано Діаса.

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У Реала є надлишок форвардів, тому "королівський клуб" прагне віддати одного з них в оренду. Окрім Маріано Діаса, Мілану пропонуватиметься літній новачок Лука Йовіч, повідомляє La Gazzetta dello Sport.