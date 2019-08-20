Азар відновлюється швидше, ніж очікувалось – бельгієць може дебютувати за Реал вже у третьому турі

Вінгер Реала Еден Азар випереджає графіки відновлення та вже невдовзі зможе вийти на поле у футболці "вершкових".

Перед початком нового сезону Ла Ліги новачок Реала Еден Азар зазнав травми стегна і не зміг взяти участь у матчі першого туру проти Сельти.

Азар ризикує пропустити кілька тижнів через травму

Раніше повідомлялось, що бельгієць пропустить близько місяця і зможе дебютувати за мадридську команду лише після паузи на матчі збірних.

Проте Азар випереджає графік відновлення і може взяти участь у матчі третього туру Ла Ліги проти Вільяреала, який відбудеться 1 вересня, повідомляє Marca.

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