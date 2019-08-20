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Азар відновлюється швидше, ніж очікувалось – бельгієць може дебютувати за Реал вже у третьому турі

15:03 149 Читать на русском
Азар відновлюється швидше, ніж очікувалось – бельгієць може дебютувати за Реал вже у третьому турі
Еден Азар / Фото ФК Реал

Вінгер Реала Еден Азар випереджає графіки відновлення та вже невдовзі зможе вийти на поле у футболці "вершкових".

 

Перед початком нового сезону Ла Ліги новачок Реала Еден Азар зазнав травми стегна і не зміг взяти участь у матчі першого туру проти Сельти.

Азар ризикує пропустити кілька тижнів через травму

Раніше повідомлялось, що бельгієць пропустить близько місяця і зможе дебютувати за мадридську команду лише після паузи на матчі збірних.

Проте Азар випереджає графік відновлення і може взяти участь у матчі третього туру Ла Ліги проти Вільяреала, який відбудеться 1 вересня, повідомляє Marca.

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Теги
Еден Азар Еден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Вільяреал - Реал Мадрид
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