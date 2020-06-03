Йович готов перейти в Милан – Реал потеряет немалую сумму на этом трансфере

Форвард мадридского Реала и сборной Сербии Лука Йович может продолжить карьеру в Серии А.

Милан получил принципиальное согласие футболиста на переход, осталось окончательно согласовать детали трансфера с мадридским клубом, сообщает LBDV.

Реал согласился отпустить Йовича в Милан

По информации издания, "россонери" планируют взять 22-летнего форварда в аренду на 2 сезона с обязательным правом выкупа за 40 млн евро. Также сербу придется пойти на уменьшение зарплаты, которая сейчас составляет 5 млн в год.

Напомним, Йович перешел в Реал из франкфуртского Айнтрахта летом 2019 года. Сумма трансфера составила 60 млн евро. В нынешнем сезоне нападающий забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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