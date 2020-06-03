toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Йович готов перейти в Милан – Реал потеряет немалую сумму на этом трансфере

15:28 45 Читати українською
Йович готов перейти в Милан – Реал потеряет немалую сумму на этом трансфере
Лука Йович / фото: ФК Реал

Форвард мадридского Реала и сборной Сербии Лука Йович может продолжить карьеру в Серии А.

Милан получил принципиальное согласие футболиста на переход, осталось окончательно согласовать детали трансфера с мадридским клубом, сообщает LBDV.

Реал согласился отпустить Йовича в Милан

По информации издания, "россонери" планируют взять 22-летнего форварда в аренду на 2 сезона с обязательным правом выкупа за 40 млн евро. Также сербу придется пойти на уменьшение зарплаты, которая сейчас составляет 5 млн в год.

Напомним, Йович перешел в Реал из франкфуртского Айнтрахта летом 2019 года. Сумма трансфера составила 60 млн евро. В нынешнем сезоне нападающий забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Реал попрощається з легендарним складом: нова атака мрії, фаворити президента, доля володаря "Золотого м'яча"

blog_ava
Шахтер – Динамо: жена Степаненко предоставила доказательства удара от Попова – болезненное фото
06:30
947
Теги
Италия Милан Милан Реал Мадрид Реал Мадрид Лука Йович Лука Йович
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
47
мин
Вердер
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук