Кубок Азии-2023, 1/8 финала

Ирак – Иордания – 2:3

Голы: Натек, 68, Хуссейн, 76 – Аль-Наймат, 45+1, Аль-Араб, 90+5, Аль-Рошдан, 90+7

Удаление: Хуссейн, 77 (Ир)

Ирак идеально прошел групповой этап, где обыграл Японию. После такого Иордания не должна была стать проблемой, но дала фавориту хороший бой и даже победила.

Кубок Азии: Таджикистан сенсационно выбил одного из фаворитов, получив путевку в 1/4 финала в серии пенальти

В конце первого тайма иорданцы открыли счет. Аль-Наймат в центре поля перехватил неточный пас, проскочил между двумя защитниками, вырвался один на один с вратарем и реализовал свой шанс.

Ирак отыгрался с углового – Натик замкнул подачу Джасима. Хуссейн вторым голом вывел команду вперед, но сразу же оставил партнеров в меньшинстве. Бомбардир получил вторую желтую, перекривляя празднование соперников.

В компенсированное время Иордания организовала свой камбек. На 90+5 Аль-Араб сравнял счет, а на 90+7 Аль-Рашдан дальним ударом положил мяч в угол ворот, принес победу и вывел Иорданию в 1/4 финала Кубка Азии. Там она встретится с Таджикистаном.