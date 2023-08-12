Перша ліга 2023/24, 3-й тур

Інгулець – Діназ – 3:0

Голи: Сітало, 14, Козак, 45, Кольцов, 85

Буковина – Хуст – 0:0

МФК Металург – Гірник-Спорт – 0:1

Гол: Дмитрієв, 60

Металіст – Поділля – 1:1

Голи: Голубка, 23 – Чушенко, 90+6

Інгулець без проблем розібрався з Діназом. Сітало відкрив рахунок у зустрічі на 14 хвилині, а Козак перед перервою подвоїв перевагу. Кольцов добив суперника у другій половині. Буковина і Хуст у своєму поєдинку не відзначались голами.

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Гірник-Спорт мінімально переміг МФК Металург – перемогу гостям приніс Дмитрієв. А в грі між Металістом та Поділлям сталась справжня драма. Харків'яни повели в рахунку на 23 хвилині та були надзвичайно близькі до першої перемоги в сезоні. Гра вже йшла до завершення, але на 90+6 хвилині після подачі в штрафному Металіста спалахнув справжній хаос. Швидше за всіх зорієнтувався Чушенко, який п'яткою примудрився переправити м'яч у ворота.

Таким чином, Інгулець зберіг лідерство в групі Б з 9 очками, Гірник-Спорт посідає 3 місце з 6 пунктами. У групі А Буковина, Хуст та Металіст розташувались на дні таблиці, набравши лише по 1 балу.

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