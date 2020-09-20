Бартомеу спрогнозував термін перебування Кумана у Барселоні
13:50 - Читать на русском
Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу висловив повну підтримку новому тренеру каталонців Рональду Куману.
"Куман буде в Барселоні довгі роки. Він є символом цієї команди і престижним тренером.
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Новина про те, що Куман на когось не розраховує, трохи перебільшена. Команда дуже велика, у складі є дуже хороші футболісти", – цитує Бартомеу Marca.
Нагадаємо, нідерландський фахівець Рональд Куман був призначений на головним тренером каталонців після звільнення Кіке Сетьєна.
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