"Йому просто неможливо забити", – Харт підтримав Де Хеа після дербі Манчестера

Воротар Бернлі Джо Харт вважає свого колегу з Манчестер Юнайтед Давіда Де Хеа гравцем світового рівня, незважаючи на те, що іспанець останнім часом провів далеко не найкращі матчі в кар'єрі.

"Давід – топ-воротар. Я ніколи не бачив такого голкіпера, як він. Я люблю спостерігати за ним, він настільки хоробрий, що йому просто неможливо забити.

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Де Хеа повинен був відбивати такі удари, тому що це в його стилі. Він сильний в цьому компоненті, але допустив прорахунок. У 9-и випадках з 10 він врятував би в таких моментах.

Він жива людина, яка турбується про свою форму і гру Манчестер Юнайтед. Упевнений, він хоче повернутися на свій рівень і знову стати їх найкращим гравцем", – сказав Харт в ефірі Sky Sports.

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У цьому сезоні МЮ пропустив в чемпіонаті Англії 50 голів, що є найгіршим показником "червоних дияволів" за останні 40 років.