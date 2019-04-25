toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ХЕТАФЕ - РЕАЛ МАДРИД

"Йому просто неможливо забити", – Харт підтримав Де Хеа після дербі Манчестера

19:19 56 Читать на русском
"Йому просто неможливо забити", – Харт підтримав Де Хеа після дербі Манчестера
Давід Де Хеа / фото із соцмереж

Воротар Бернлі Джо Харт вважає свого колегу з Манчестер Юнайтед Давіда Де Хеа гравцем світового рівня, незважаючи на те, що іспанець останнім часом провів далеко не найкращі матчі в кар'єрі.

 
Бернарду Сілва 54’
Лерой Сане 66’
54’ Бернарду Сілва
66’ Лерой Сане

"Давід – топ-воротар. Я ніколи не бачив такого голкіпера, як він. Я люблю спостерігати за ним, він настільки хоробрий, що йому просто неможливо забити.

Манчестер Юнайтед знайшов зіркову заміну Де Хеа, – Metro

Де Хеа повинен був відбивати такі удари, тому що це в його стилі. Він сильний в цьому компоненті, але допустив прорахунок. У 9-и випадках з 10 він врятував би в таких моментах.

Він жива людина, яка турбується про свою форму і гру Манчестер Юнайтед. Упевнений, він хоче повернутися на свій рівень і знову стати їх найкращим гравцем", – сказав Харт в ефірі Sky Sports.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: чемпіонська перемога "містян", лінощі Погба, жахливий Де Хеа та прекрасний Зінченко

У цьому сезоні МЮ пропустив в чемпіонаті Англії 50 голів, що є найгіршим показником "червоних дияволів" за останні 40 років.

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті Давід Де Хеа Давід Де Хеа Англія Джо Харт Джо Харт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
42
хв
Севілья
20:30
Райо Вальєкано
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук